Пентагон заявил, что "Талибан" уже захватил десятки районных центров в Афганистане

Пентагон заявил, что "Талибан" (запрещенная на территории России террористическая организация) уже захватил десятки районных центров в Афганистане. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.
Они захватили десятки районных центров, это правда. Мы считаем, что они собираются угрожать и центрам провинций. Для нас важно продолжать настаивать на переговорах по политическому урегулированию этой войны.
Джон Кирби, официальный представитель Пентагона
В Пентагоне полагают, что урегулирование проблемы Афганистана должно происходить исключительно в политическом ключе, а не на военном уровне. Особенно этот вопрос важен на фоне вывода американских сил и войск международной коалиции из региона конфликта. Сейчас в стране Ближнего Востока фиксируется рост влияния боевиков, но у официального Кабула есть силы и возможности для противостояния талибам.
Мы помогали им 20 лет защищать себя, их правительство, их территорию, их народ. Вопрос в том, будут ли они использовать эти возможности.
Джон Кирби, официальный представитель Пентагона
Байден заявил, что приход талибов к власти не является неизбежным.
Фото: YouTube/Defense Flash News
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