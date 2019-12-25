Пентагон заявил, что "Талибан" уже захватил десятки районных центров в Афганистане

Джон Кирби оценил обстановку в Афганистане после начала вывода войск США.

Пентагон заявил, что "Талибан" (запрещенная на территории России террористическая организация) уже захватил десятки районных центров в Афганистане. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.

Они захватили десятки районных центров, это правда. Мы считаем, что они собираются угрожать и центрам провинций. Для нас важно продолжать настаивать на переговорах по политическому урегулированию этой войны. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

В Пентагоне полагают, что урегулирование проблемы Афганистана должно происходить исключительно в политическом ключе, а не на военном уровне. Особенно этот вопрос важен на фоне вывода американских сил и войск международной коалиции из региона конфликта. Сейчас в стране Ближнего Востока фиксируется рост влияния боевиков, но у официального Кабула есть силы и возможности для противостояния талибам.

Мы помогали им 20 лет защищать себя, их правительство, их территорию, их народ. Вопрос в том, будут ли они использовать эти возможности. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Байден заявил, что приход талибов к власти не является неизбежным.

Фото: YouTube/Defense Flash News