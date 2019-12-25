  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байден заявил, что приход талибов к власти не является неизбежным
Сегодня, 8:46
164
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Байден заявил, что приход талибов к власти не является неизбежным

0 0

Глава США оценил возможность перехода Афганистана под контроль талибов.

Американский президент Джо Байден заявил, что приход талибов к власти не является неизбежным. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции в Белом доме. Он прокомментировал соотношение правительственных сил и бойцов "Талибана" (запрещенной на территории России террористической организации) в регионе Ближнего Востока. В Вашингтоне отметили, что сейчас перевес фиксируется в сторону официального Кабула.

В Афганистане 300 тысяч бойцов сил безопасности. Хорошо оснащенных. Не хуже других армий мира. И ВВС. А им противостоит что-то вроде 75 тысяч талибов.

Джо Байден, президент США

Американский лидер заверил журналистов в том, что не доверяет афганским боевикам, а вопрос об этом он считает глупым. Байден заметил, что при этом доверяет потенциалу Вооруженных сил Афганистана, военные обучены и более компетентны в вопросах сражения, чем местные боевики.

Пушков назвал ошибочным мнение Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана.

Фото: Белый дом

Теги: афганистан, вывод войск, джо байден, талибы
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии