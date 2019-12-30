Елизавета II поддержала решение принца Гарри о начале "новой жизни"

Заявление Ее Величества распространили в Букингемском дворце.

Стали известны результаты семейного совета, созванного королевой Великобритании Елизаветой II. Королева рассказала, что она поддерживает принца Гарри вместе с его супругой Меган Маркл. Муж и жена накануне приняли решение начать "новую жизнь" и отказаться от статуса и обязанностей членов королевской семьи.

В Лондоне состоялась встреча, на который помимо супругов были Ее Величество, принц Уэльский Чарльз и принцы Уильям и Гарри. Елизавета II отметила, что ее внук и его супруга намерены в будущем не зависеть от королевской семьи. Теперь их ждет "переходный период", в ходе которого Гарри и Меган Маркл будут жить в Соединенном Королевстве и Канаде.

Ранее мы сообщали, что Елизавета II экстренно созвала совещание после скандального заявления принца Гарри. Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение сложить королевские полномочия и отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу.

Супруга принца, американская актриса Меган Маркл уже заключила контракт с киностудией Disney.

Видео: YouTube / Global News, Entertainment Tonight, The Telegraph, Access