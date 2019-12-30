Меган Маркл заключила контракт с Disney

Актриса заключила контракт на необычных условиях.

Супруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл заключила контракт с киностудией Disney. Об этом сообщает газета The Times.

Никаких подробностей сделки не раскрывается. Известно лишь, что гонорар за работу Маркл будет переведен в благотворительную организацию, которая занимается защитой слонов в Африке.

Ранее стало известно, что пара Маркл и принца Гарри приняла решение сложить королевские полномочия и отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Знаменитая пара сообщила, что будет сама зарабатывать на жизнь, а не с помощью "гранта суверена".

Видео: YouTube / BBC News