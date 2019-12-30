Елизавета II экстренно созвала совещание после скандального заявления принца Гарри

Планируется, что на встрече будут присутствовать все члены королевской семьи, включая дедушек и бабушек.

В воскресенье, 12 января, стало известно, что Елизавета II экстренно созывает совещание после скандального заявления принца Гарри. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Известно, что совещание пройдет в понедельник, 13 января. Планируется, что на встрече будут присутствовать все члены королевской семьи, включая дедушек и бабушек. Отмечается, что такая большая семейная встреча станет первой с участием самого принца Гарри.

Напомним, супруги заявили о намерении запустить благотворительную организацию. Также пара отметила, что собирается стать финансово независимой от королевского дома. Они намерены распределять свое время между Великобританией и Северной Америкой. В настоящий момент принц Гарри остался в Великобритании, чтобы обсудить ситуацию с другими представителями монаршей фамилии.

Ранее мы сообщали о том, что супруга принца Гарри покинула Великобританию.

Видео:Nicki Swift/YouTube