Супруга принца Гарри покинула Великобританию

Меган Маркл вернулась к сыну в Канаду.

Меган Маркл улетела к сыну в Канаду после отказа от королевских полномочий. Источник агентства Reuters сообщил, что супруга британского принца Гарри провела в Канаде рождественские каникулы вместе с семьей.

По информации СМИ, восьмимесячный Арчи остался с няней и подругой герцогини Сассекской. Накануне Маркл вместе с супругом принцем Гарри отказались от полномочий "старших" членов королевской семьи.

Супруги заявили о намерении запустить благотворительную организацию. Также пара отметила, что собирается стать финансово независимой от королевского дома. Они намерены распределять свое время между Великобританией и Северной Америкой. В настоящий момент принц Гарри остался в Великобритании, чтобы обсудить ситуацию с другими представителями монаршей фамилии.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания готовит новые санкции, под которые попадут россияне.

Видео: YouTube / BBC News