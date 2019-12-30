Герцог и герцогиня Сассекские потеряют свои королевские титулы

Супруги прекратят исполнять официальные обязанности и не будут получать за это деньги.

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать свои королевские полномочия и титулы Их Высочества.

Супруги прекратят исполнять официальные обязанности и не будут получать за это деньги. Кроме того, они не будут представлять королеву Великобритании Елизавету II. Как сообщает BBC, изменения вступят в силу с весны 2020 года.

Известно, что пара планирует вернуть £2,4 млн, затраченных на реставрацию их резиденции. Герцог и герцогиня Сассекские объявили о желании отказаться от королевских полномочий 8 января. Пара планирует развивать собственный благотворительный фонд.

Видео: Youtube / Sky News, BBC News