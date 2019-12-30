Великобритания готовит новые санкции, под которые попадут россияне

В Соединенном Королевстве будут наказывать иностранцев, причастных к нарушению прав человека.

Великобритания собирается ввести собственные санкции против иностранцев, которые якобы причастны к нарушению прав человека. Об этом сообщает газета Financial Times.

По некоторым данным, министр иностранных дел Британии Доминик Рааб объявит о новом санкционном режиме в феврале. Тогда же он предоставит список людей, активы которых будут заморожены на территории страны.

По словам источников издания, под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии и Северной Кореи. Кроме того, они коснутся граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству Джамаля Хашукджи. Новый режим вступит в силу 31 января, после выхода Великобритании из Евросоюза.

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