Россия сможет достроить "Северный поток-2" самостоятельно

В настоящий момент проложено 2,3 тысячи км газопровода из 2,46 тысяч.

"Северный поток-2" введут в эксплуатацию в 2020 году, и это произойдет независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на слова представителей компании Nord Stream 2.

По словам экспертов, Россия сможет достроить газопровод своими силами. При этом не исключено, что в проект вернется компания Allseas, которая остановила работу из-за санкций США. Однако даже если это не произойдет, у РФ есть свое судно для укладки труб под водой – "Академик Черский".

В настоящий момент ведутся активные работы по завершению проекта. Из 2,46 тысяч км газопровода проложено 2,3 тысячи.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы протянутся по дну Балтийского моря и пройдут через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Ранее в МИД рассказали об ответе на санкции США по "Северному потоку - 2".

Видео: YouTube / Nord Stream 2