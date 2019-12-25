В МИД рассказали об ответе на санкции США по "Северному потоку - 2"

Ответные меры не коснутся бизнеса США и сотрудничающих с Россией инвесторов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал от ответных мерах России на санкции США по "Северному потоку-2". Он отметил, что они не коснутся бизнеса США и сотрудничающих с Россией инвесторов. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Рябкова, в качестве ответа Москва может расширить список американцев, кому будет запрещен въезд в РФ. Замминистра отметил, что американский стоп-лист часто становится известен общественности, у России такой практики нет. Тот, кто продвигал санкционные инициативы, узнает о запрете только в момент запроса визы в Россию.

23 декабря председатель правительства Дмитрий Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США, касающиеся "Северного потока-2". Он назвал действия американцев способом антиконкурентной борьбы.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода, общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы протянутся по дну Балтийского моря и пройдут через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Ранее в Германии прокомментировали новые санкции США против "Северного потока-2".

Видео: YouTube / faz, Правительство России