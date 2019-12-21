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В Германии прокомментировали новые санкции США против "Северного потока-2"

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Ограничения коснутся компаний, причастных к строительству газопровода.

В Минэкономики ФРГ негативно отнеслись к вступившим в силу санкциям США против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил представитель ведомства.

Источник сослался на слова представителя правительства Ульрике Деммер, которая заявила, что выступает против такого рода ограничительных мер.  В Минэкономики отметил, что придерживаются аналогичной позиции. Там так же отметил, что такой точки зрения придерживается все ведомство. 

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов.

Видео: YouTube /  NZZ Neue Zürcher Zeitung

Теги: германия, северный поток 2, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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