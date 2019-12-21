В Германии прокомментировали новые санкции США против "Северного потока-2"

Ограничения коснутся компаний, причастных к строительству газопровода.

В Минэкономики ФРГ негативно отнеслись к вступившим в силу санкциям США против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил представитель ведомства.

Источник сослался на слова представителя правительства Ульрике Деммер, которая заявила, что выступает против такого рода ограничительных мер. В Минэкономики отметил, что придерживаются аналогичной позиции. Там так же отметил, что такой точки зрения придерживается все ведомство.

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов.

Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung