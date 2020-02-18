Эксперты: зевота собак не говорит об эмпатии к человеку

При этом собаки склонны к "заразной" зевоте.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что зевота собак не говорит об эмпатии к человеку. К такому выводу пришли специалисты из Оклендского университета Новой Зеландии.

Во время исследований учёные зевали перед собаками, а перед этим по-разному с ними взаимодействовали. Как оказалось, зевота животных никак не связана с эмпатией к человеку. Однако, четвероногие подвержены "заразной" зевоте.

В эксперименте участвовало 257 животных.

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