Эксперты США заметили подготовку КНДР к запуску ракет с подлодки

Специалисты изучили данные со спутниковых снимков Северной Кореи.

Эксперты США заметили подготовку КНДР к запуску ракет с подводной лодки. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Чиновники проанализировали спутниковые фотографии верфи Синпо и заявили о подозрительной активности Северной Кореи. По предварительным сведениям, власти страны могут вести подготовку к испытаниям баллистической ракеты Pukguksong-3.

На верфи Синпо находятся несколько судов в закрытом бассейне, а также в бухте замечены две подлодки класса Romeo. Также на возможный запуск ракеты указывает обсуждаемый "октябрьский сюрприз". О нем заговорили южнокорейские СМИ. Они считают, что в КНДР начали строить субмарину, которая сможет нести баллистическое оружие.

Самолет-разведчик США заметили в небе над Южной Кореей.