Самолет-разведчик США заметили в небе над Южной Кореей

E-8C JSTARS пролетел над Корейским полуостровом в преддверии празднования КНДР для основания государства.

Американский самолет-разведчик заметили в небе над Южной Кореей. Об этом сообщили местные журналисты из агентства Yonhap. В СМИ отметили, что над нейтральными водами находился американский борт Военно-Воздушных сил E-8C JSTARS. Экипаж совершил облет над территорией Корейского полуострова. Инцидент произошел 3 сентября. Самолет замечен над столичным регионом, а также центральной частью республики.

Предположительно, американский полет состоялся в преддверии отмечаемого Северной Кореей дня основания государства. Торжественные мероприятия в КНДР запланированы на 9 сентября.

Напомним, что самолеты-разведчики E-8C JSTARS созданы на базе Boeing 707. Они используются для целеуказания и наблюдения за передвижением сил и техники противника, включая ракетных и артиллерийских комплексов.

Южная Корея начала сборку первого прототипа истребителя собственного производства.