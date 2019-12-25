Самолет KF-X будет достроен к первой половине 2021 года.

Южная Корея начала сборку первого прототипа истребителя собственного производства. Об этом рассказали представители национального агентства оборонного развития в Сеуле. По данным журналистов, прототип самолета KF-X будет создан в первой половине 2021 года.

Проектом занимается Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI). Стоимость разработки истребителя составляет 7,3 млрд долларов. На данный момент сборка самолета находится на заключительном этапе. Работа ведется на предприятии в городе Сачхон в 440 км к югу от столицы.

Напомним, что Сеул в 2019 году утвердил дизайн боевого воздушного судна. Создание самолета началось в 2015 году. Один из ключевых элементов борта - радар с активной фазированной антенной решеткой создан на южнокорейской базе по собственным наработкам.

После сборки истребитель в течение пяти лет будет проходить наземные и летные испытания. Они завершатся к 2026 году. Затем начнется серийное производство самолета. Согласно заявленным параметрам, борт сможет разгоняться до 1,81 Маха, нести вооружение до 7,7 тонн. При этом дальность полета без дозаправки или дополнительных топливных баков составит 2,9 тысячи км.

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