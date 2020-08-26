Виктор Мураховский объяснил, что Киев потеряет государственность, если атакует полуостров.

Эксперт оценил шанс Украины силой "вернуть" Крым. Об этом полковник запаса Виктор Мураховский рассказал в интервью изданию "РИА Новости". По словам специалиста, у Киева нет возможностей "отбить" полуостров и провести в регионе полномасштабную наступательную кампанию.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что у Киева есть все шансы для начала атаки на Крым. Мураховский заметил, что для Украины военное нападение станет концом государственности. Он отметил, что в конфликте против России Украину не спасут даже иностранные инструкторы.

Инструкторы - дело хорошее, но как показал опыт Грузии, абсолютно бесполезное. Единственный плюс: в руки российской армии попала хорошо упакованная машина со спецсредствами связи. За это им большое спасибо Виктор Мураховский, военный эксперт

Зеленский заявил о нежелании "нормандской четверки" обсуждать Крым.

Видео: YouTube / Крым. Реалии