Военный эксперт рассказал о "супер-пупер-ракете" Трампа

В России раскрыли характеристики американской AGM-183A.

Военный эксперт рассказал о "супер-пупер-ракете" Дональда Трампа. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в интервью ТАСС раскрыл характеристики американского вооружения. Ранее появление новейшей ракеты анонсировал президент Америки.

Речь идет о гиперзвуковой ракете AGM-183A. Проект разрабатывается в интересах военно-воздушных сил США. Специалист напомнил, что ракета должна будет достигать максимальной скорости до 20 Махов. При этом оценочная дальность стрельбы из оружия составит около 900 километров. Российский эксперт добавил, что американская ракета не станет технологическим прорывом. При ее разработке местные специалисты используют известные материалы и технологии.

По сути, это аэробаллистическая ракета, стартующая с воздушного носителя. Она разгоняется твердотопливной ступенью, а дальше летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории прокомментировал Виктор Мураховский

Специалист сомневается в том, что боевая часть американской ракеты сможет сохранять большую скорость на высотах ниже 4-5 километров, а также, что у Америки получится реализовать управляемый полет объекта на скорости около 20 скоростей звука.

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