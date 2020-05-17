США запустили ракету Atlas 5 с секретным военным шаттлом

Ракета стартовала в четыре часа дня.

В воскресенье, 17 мая, в США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения. Трансляция пуска велась на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

Ракета стартовала с мыса Канаверал в 09:14 по местному времени (16:14 мск). Космоплан X-37B американцы запускают в шестой раз, но этот запуск стал первым, в котором использовали служебный модуль с аппаратурой для экспериментов. В ходе полета будет проведено большое количество экспериментов.

Самолёт X-37B является многоразовым беспилотным космическим кораблём. Он предназначен для функционирования на высотах 200−750 км.

Видео: United Launch Alliance