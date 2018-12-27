Экс-главу Ростехнадзора Григория Слабикова перевели под домашний арест

Суд изменил меру пресечения для бывшего руководителя Ростехнадзора по Северо-Западу.

Бывший руководитель Управления Ростехнадзора по Северо-Западу переведен под домашний арест. Городской суд решил, что нет смысла держать Григория Слабикова под стражей и изменил меру пресечения. Инстанция постановила, что экс-чиновник может дождаться окончательного вердикта по делу в собственной квартире. Ранее фигурант расследования признал вину в хищении в особо крупных размерах.

Напомним, что Слабикова задержали в мае прошлого года. Следствие считает, что бывший глава Ростехнадзора украл более 5,6 млн рублей. Денежные средства должны были пойти на счета нескольким строительным фирмам. В преступлении обвиняется также дочь нарушителя. Елена Слабикова находится под домашним арестом. В офисах подозреваемых были проведены обыски.

Ранее Piter.tv писал о том, что у главы Ростехнадзора по Северо-Западу нашли 700 млн рублей.

Фото: Piter.tv