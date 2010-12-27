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У главы Ростехнадзора по Северо-Западу нашли 700 млн рублей
Сегодня, 11:03
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alexandra08
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У главы Ростехнадзора по Северо-Западу нашли 700 млн рублей

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Многие конверты с деньгами, найденные в квартире, даже не были вскрыты.

Из квартиры главы Ростехнадзора оперативники изъяли рубли, валюту и ценности. В целом, сумма, иъятая у Слабикова насчитывает 700 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

По словам работников правоохранительных органов, многие конверты с деньгами, найденные в квартире, даже не были вскрыты. По версии следствия, чиновник был уличен в коррупции. Слабиков регулярно получал по миллиону рублей. Взятки передавались ежемесячно через посредников. 

Ранее мы писали о том, что 11 мая утром в квартире главы Ростехнадзора Григория Слабикова начался обыск. Около 8 часов утра  оперативники нашли в его доме крупные суммы денег, драгоценности и дорогие мужские аксессуары.

Фото: Piter.tv

Теги: глава северо-западного ростехнадзора , григорий слабиков , обыск
Категории: Новости СПб

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