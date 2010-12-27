У Григория Слабикова обнаружили "заначки": обыски силовиков привели к первым результатам

Оперативники нашли у чиновника деньги, элитные часы и ювелирные изделия.

Силовики в ходе обысков в домах и офисе Григория Слабикова обнаружили "заначки". Чиновнику прятал крупные суммы денег, драгоценности и дорогие мужские аксессуары.

По данным правоохранительных органов, чиновник использовал служебное положение для обогащения. Он регулярно получал по миллиону рублей. Взятки передавались ежемесячно через посредников. Об этом сообщает канал "78".

По сведениям "Фонтанки.ру", в "Таврическом банке" найдены 550 тысяч долларов, принадлежащих Слабикову. В ходе проверок счетов подозреваемого в других банков выяснилось, что состояние главы Ростехнадзора по Северо-Западу превышает 150 миллионов рублей. Подсчет денежных средств Слабикова продолжается.

Также вопросы у представителей закона вызывает недвижимость и земельные участки, принадлежащие дочери чиновника - Елене. Под ее руководством находятся также воднолыжный комплекс в районе Озерки, экстрим-парк "Позитив, а также отель. По информации следствия, девушка имеет отношении к посредничеству между ведомством Ростехнадзора и СРО. В ближайшее время Слабикову будет предъявлено обвинение, а также выбрана мера пресечения.

Фото: Piter.tv

