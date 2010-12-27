Глава Ростехнадзора по СЗФО обвиняется в мошенничестве: у Григория Слабикова проводятся обыски

Надзорные ведомства объединились, чтобы провести обыски на работе и дома у чиновника.

В здании Ростехнадзора по Моховой улице проводятся обыски. С проверкой в офис ведомства пришли представители полиции, Следственного комитета, СОБРа Росгвардии и ФСБ. Оперативники разбирают документацию в кабинете руководителя Северо-Западного управления, а также его подчиненных. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Также есть сведения об аналогичных мероприятиях в загородном доме чиновника, располагающегося в Токсово.

Обыски начались с 9 часов утра 10 мая. По данным издания, мероприятия продолжатся и на следующий день. Под поле зрения силовиков попал начальник службы по экологическому, техническому и атомному надзору Григорий Слабиков. В его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Инициатором расследования называют экономический отдел полиции Петербурга.

Фото: Piter.tv

