Ростехнадзор: ЗАЭС соответствует рекомендациям МАГАТЭ

Александр Трембицкий оценил работу, проводимую в новых регионах страны.

Радиационная обстановка на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) соответствует требованиям российского законодательства и международным рекомендациям от МАГАТЭ. Соответствующее заявление сделал глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в рамках рабочей встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Эксперт пояснил, что в ежедневном режиме на станции и территории сухого хранилища ядерного топлива снимаются показатели. Инспекторы из профильного ведомства страны постоянно находятся на объекте.Они нашли полное взаимопонимание с новой эксплуатирующей компанией, которая сформирована под эгидой "Росатома"

Ежедневно проводятся брифинги с МАГАТЭ. Вы знаете, что там присутствует четыре человека... После теракта на Каховской ГЭС совместно с коллегами и с эксплуатирующей организацией произвели бурение 11 артезианских скважин вокруг брызгальных бассейнов. Александр Трембицкий, глава Ростехнадзора

Напомним, что в прошлом году ведомство осуществило 200 инспекционных проверок на ЗАЭС.

Ростехнадзор отметил снижение числа аварий в 2023 году на поднадзорных объектах.

Фото и видео: Правительство России