Ростехнадзор отметил снижение числа аварий в 2023 году на поднадзорных объектах

Александр Трембицкий зачитал доклад о работе перед премьер-министром.

Количество аварий и несчастных случаев на поднадзорных промышленных объектах Ростехнадзора в России в 2023 году снизилось. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Александр Трембицкий в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Эксперт пояснил, что после введения властями моратория на осуществление контрольно-надзорной деятельности в прошлом году подобные мероприятия сократились на 50 процентов. Однако на шесть процентов вырос показатель по надзору на объектах чрезвычайно высокого класса опасности. На этих территориях специалисты осуществляют постоянный контроль.

Главная задача для нас - это снижение аварийности и травматизма. И, должен сказать, что в 2023 году в среднем по отраслям количество аварий, несчастных случаев было снижено. Александр Трембицкий, глава Ростехнадзора

Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС.

Фото и видео: Правительство России