Водителям напомнили о правилах безопасности в день памяти погибших мотоциклистов

Сегодня, 18 сентября, вспоминают погибших мотоциклистов. Эта дата появилась в 2008 году после трагической аварии в Крыму, в которой погибла 25-летняя Анна Мишуткина. С тех пор день стал символом памяти и напоминанием о важности внимательности на дороге.

По данным ГИБДД, в России ежегодно фиксируется свыше 10 тысяч аварий с участием мотоциклов, и примерно треть из них заканчивается смертельно. В мире число погибших достигает 100 тысяч человек в год. Эксперты по безопасности дорожного движения в разговоре с порталом 110km.ru отметили: снизить риски можно, если соблюдать простые правила.

Для мотоциклистов главное — исправный байк и надёжная экипировка. Перед поездкой стоит проверять тормоза, шины и уровень масла. Шлем должен быть сертифицирован и не старше пяти лет, куртки и брюки лучше выбирать с защитными вставками. Аптечка с бинтами и жгутом может стать решающей в экстренной ситуации.

Автомобилистам эксперты напоминают о слепых зонах — именно там мотоциклы чаще всего остаются незамеченными. Перед перестроением важно не только смотреть в зеркала, но и оглядываться. Байкерам в свою очередь советуют избегать междурядья и держать дистанцию, чтобы успеть среагировать при опасности.

Особое внимание требуется в непогоду: на мокрой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз, а в туман или дождь важно включать фары и снижать скорость. Зимой езда на мотоцикле крайне опасна, поэтому большинство завершает сезон до холодов.

Если авария всё же произошла, необходимо вызвать скорую и оказать первую помощь. Важно не паниковать, контролировать кровотечения, не перемещать тяжело пострадавших без необходимости и обеспечивать безопасность на месте происшествия.

Фото: Piter.tv (архив)