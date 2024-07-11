Офтальмолог объяснила, почему дальтонизм ограничивает возможность управления автомобилем

В быту проблемы с восприятием цвета не всегда мешают человеку, однако за рулём ситуация меняется.

Дальтонизм, врождённое или приобретённое нарушение цветоощущения, может существенно повлиять на безопасность вождения. Об этом Piter.tv стало известно от доцента кафедры офтальмологии Пироговского университета, кандидата медицинских наук Татьяны Павловой.

По её словам, в быту проблемы с восприятием цвета не всегда мешают человеку, однако за рулём ситуация меняется. Для водителя принципиально важно быстро различать красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора, а также уметь распознавать дорожные знаки и сигналы других машин. При дальтонизме возникают трудности в чётком определении этих цветов, что может привести к ошибкам на дороге.

Эксперт подчеркнула, что цветовые различия помогают водителю оценивать дорожную обстановку: увидеть стоп-сигналы впереди идущего автомобиля, различить разметку и сигналы аварийной остановки. Нарушение цветоощущения повышает вероятность того, что эти сигналы будут восприняты неправильно или вовсе останутся незамеченными.

Хотя многие люди с дальтонизмом со временем вырабатывают компенсаторные навыки, например ориентируются по положению огней на светофоре, в нестандартных ситуациях их реакция может оказаться замедленной. Это увеличивает риск аварий, особенно при движении в плотном потоке или при профессиональном вождении.

