Эксперты назвали опасные привычки водителей

Ученые провели серию тестов, чтобы определить, как влияют на качество вождения разного рода отвлекающие факторы.

Сотрудники Лаборатории транспортных исследований (TRL) в Великобритании провели замеры скорости реакции водителей и оценили их способность управлять автомобилем под воздействием разных отвлекающих факторов. Оказалось, что алкоголь и разговор по телефону далеко не самое страшное.

Как рассказал портал 110km.ru, ученые провели серию тестов, чтобы определить, как влияют на качество вождения разного рода отвлекающие факторы. Замеры проводили по трем направлениям: скорость реакции, способность поддерживать постоянную дистанцию до впередиидущего автомобиля и способность плавно входить в поворот.

Разговор по телефону на громкой связи снизил скорость реакции на 16%, способность сохранять дистанцию на 10%, а плавность прохождения поворотов ухудшилась на 20%. Если говорить по телефону, держа его в руках или прижимая ухом к плечу, скорость реакции ухудшается на 14%, способность удерживать дистанцию падает сразу на 24%, а справляться с поворотами становится в 1,5 раза труднее (-47%). Отправка текстовых сообщений ухудшает реакцию на 25%, сохранение дистанции – на 40%, прохождение поворотов – на 85%.

Еда, напитки и курение также серьезно сказываются на водительских навыках. Скорость реакции снижается на 19%, соблюдение дистанции – на 27%, прохождение поворотов – на 37%.

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