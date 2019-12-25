Автомобилистам из Петербурга и Ленобласти рассказали, как избежать ДТП с участием лося

Даже установленные дорожные знаки "Осторожно, дикие животные" не гарантируют безопасность, поскольку устанавливаются только в тех местах, где зафиксировано не менее трех случаев аварий с участием зверей.

Территорию Петербурга и Ленобласти населяет более 26 тысяч лосей, и каждый конец лета — начало осени у них начинается брачный период, называемый гоном, который длится вплоть до середины октября. В это время многократно возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, сообщает spb.aif.ru.

Несмотря на предупреждения компетентных служб, призванные повысить бдительность водителей, каждое осень сопровождается авариями с участием лосей. Например, в начале сентября на трассе Мурманского шоссе автомобиль столкнулся с лосем, покинувшим пределы лесного массива. Никто из пассажиров транспортного средства не пострадал, однако зверь погиб мгновенно, а на автодороге образовалась километровая пробка. Аналогичное происшествие произошло неподалеку от Кинисеппа, где автомобилист случайно сбил лося, результатом чего стало смертельное ранение животного, повреждение автомобиля и получение травм самим водителем.

Некоторые автовладельцы пытаются предупредить других пользователей дорог, оставляя метки в навигационных приложениях, фиксирующие случаи встреч с животными. Впрочем, полагаться исключительно на подобные сигналы опасно, так как лосей невозможно предсказать заранее, и они могут появиться буквально на каждом повороте. Даже установленные дорожные знаки "Осторожно, дикие животные" не гарантируют безопасность, поскольку устанавливаются только в тех местах, где зафиксировано не менее трех случаев аварий с участием зверей.

Оптимальным способом предотвращения трагедий является соблюдение скоростного режима, особенно при ограниченной видимости или ночью. Рекомендуется двигаться медленно, исходя из ширины поля зрения водителя и расстояния до ближайшего дерева. Биолог и популяризатор природы Павел Глазков рекомендует соблюдать скорость до 50–60 км/ч, так как при большем расстоянии между дорогой и кромкой леса шофер сможет заметить приближающегося лося и успеть отреагировать.

Павел Глазков предупреждает о специфике поведения животных при встрече с транспортом: лоси отличаются длинными ногами, поэтому при столкновении часто оказываются на крыше автомобиля или проникают внутрь кузова, что создает угрозу гибели находящихся внутри людей из-за массы тела животного, достигающей порой 300–400 килограммов.

В случае внезапного появления лося на пути движения автомобиля предпочтительнее свернуть в кювет, избегая удара о дерево. При отсутствии вариантов остановить машину, правильнее стараться направить транспорт в хвост движущегося лося, так как животное редко отклоняется от выбранного маршрута. Нельзя сигналить лосю — звук может дезориентировать его и усложнить положение. Если лось остановился на краю дороги, рекомендовано остановиться и подождать, мигая аварийными огнями, или слегка высунуться из окна и пошуметь, чтобы отпугнуть зверя.

В ситуации неизбежного столкновения водитель и пассажиры должны пригнуться к сиденьям и постараться удержаться руками за стойки, минимизируя повреждения.

Встречи с лосями случаются не только на трассах, но и в лесных массивах. Чтобы обезопасить себя, охотникам и отдыхающим в лесах рекомендуется громко шуметь, создавая звуковой шум, так как зрение у лосей слабое, а слух развит отлично. Животные стараются избегать громких звуков и обычно уходят прочь.

Если встреча с лосем произошла неожиданно, эффективным методом защиты является демонстрация угрозы, используя раскрытый плащ или рюкзак, поднимая его вверх и совершая колебательные движения. Такая визуальная иллюзия заставляет животное воспринимать объект как нечто крупное и потенциально опасное. Если на встречу вышли несколько человек, желательно встать плечом к плечу, изображая единое существо большого размера.

Используя свои рога, лоси вступают в поединки друг с другом, но для нападения на противника применяют мощные передние конечности, способные наносить серьезные увечья. Признаки агрессии у животного проявляются поднятым загривком и прижатыми ушами. Бесполезно пытаться бежать от рассерженного лося — бегает он гораздо быстрее человека.

Лучшей тактикой в подобной ситуации будет отступить за ближайший ствол дерева, держась на небольшом удалении, чтобы минимизировать возможные удары ног. Осторожно перемещайтесь вокруг ствола, стараясь сохранять расстояние между вами и лосем. Вскоре животное потеряет интерес и уйдет.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносовский район прилетела белоснежная цапля.

Фото: Unsplash (Richard Lee)