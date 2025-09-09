В Ломоносовский район прилетела белоснежная цапля

Появление белых цапель в регионе стало возможным благодаря постепенному изменению климата в сторону потепления.

Биолог Павел Глазков недавно наблюдал редкую птицу — белую цаплю — прямо на берегу Финского залива в окрестностях Петербурга. Эти великолепные белые пернатые начали регулярно попадаться на глаза местных жителей сравнительно недавно, примерно десять лет назад, однако именно в последнее время число встреч заметно возросло. Причины увеличения численности точно неизвестны, но отчасти это связано с изменением климата и заметностью белых особей на фоне окружающей среды.

Научное наименование вида — большая белая цапля. Эта птица отличается от обычной серой цапли не только окрасом, но и размерами: ее высота достигает метра, а размах крыльев — полутора метров.

Пока в самом Петербурге цапли не создают постоянных колоний, зато в Ленинградской области успешно размножаются. Появление белых цапель в регионе стало возможным благодаря постепенному изменению климата в сторону потепления.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре