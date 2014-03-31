Мама-кабаниха с поросятами устроила "воскресный сон" в лесах Ленобласти

Дела делами, а сон по расписанию.

Новые трогательные фотографии кабанихи с потомством, сделанные в лесах Приозерского района Ленинградской области, опубликованы в Telegram-канале "Каждой твари по паре". Автору съемки Даниилу Карпиченко удалось запечатлеть утреннюю жизнь диких свиней в естественной среде обитания.

На снимках заботливая мама-кабаниха демонстрирует удивительное поведение — она ловко вырыла в земле своеобразную "кровать" для семейства своим жилистым пятачком. Как отмечает биолог Павел Глазков, этот орган используется не только для поиска пищи, но и для создания комфортных условий отдыха.

"Утро воскресения. Кабанята проснулись и шустро носятся по округе, а у заботливой уставшей мамы, похоже, сил хватает только чтобы приоткрыть глаза и проконтролировать обстановку" Павел Глазков

Фотографии показывают, как даже дикие животные в воскресное утро стараются отдохнуть — уставшая мама наблюдает за резвящимися детенышами, не поднимаясь с импровизированной лежанки.

Фото: Даниил Карпиченко