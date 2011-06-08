Суд отпустил на свободу водителя Роллс-Ройса переехавшего байкера в Петербурге

Водитель был арестован 4 июня.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении водителя автомобиля "Роллс-Ройс", который совершил наезд на мотоциклиста на Петергофском шоссе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Дело было прекращено на основании примирения сторон. Потерпевший заявил об отсутствии претензий к водителю и подал соответствующее ходатайство.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая. Водитель "Роллс-Ройса" начал маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, в результате чего совершил наезд на двигавшийся сзади мотоцикл "Харлей". Автомобиль переехал мотоциклиста сначала передними, затем задними колесами.

После столкновения водитель и пассажир автомобиля остановились у обочины и начали снимать государственные регистрационные знаки. Пострадавший мотоциклист 35 лет был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где ему провели операцию на плече. Водитель был арестован 4 июня, вину в содеянном не признал.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

