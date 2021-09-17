В ДТП с полицейской машиной возле Таврического сада погиб пешеход

На месте работают правоохранители и следователи.

В Петербурге возле Таврического сада произошла смертельная авария с участием полицейского автомобиля. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 3 октября наряд ППС двигался по Шпалерной улице. У водителя резко ухудшилось состояние: он потерял сознание и выехал на тротуар. В результате один пешеход погиб, второй пострадавший госпитализирован в больницу.

На месте работают правоохранители и следователи, все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

