На перекрестке улиц Марата и Стремянной водитель BMW сбил женщину
Сегодня, 15:25
Горожанку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В центре Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Поздно вечером 2 октября на углу улиц Марата и Стремянной под автомобиль BMW попала 51-летняя местная жительница. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, от удара пострадавшая отлетела на несколько метров. Горожанку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются, полицейские уже начали проверку. 

Фото: Piter.TV 

