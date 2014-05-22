Со дна Фонтанки достали упавший кроссовер Porsche

В салоне находились мужчина и женщина.

Из реки Фонтанки в Петербурге извлекли упавший кроссовер Porsche Cayenne. ДТП случилось рано утром 3 октября, сообщили в МЧС России.

Легковой автомобиль пробил ограждение набережной. В салоне находились мужчина и женщина, первый выбрался на берег самостоятельно, его госпитализировали в больницу. А девушку, к сожалению, спасти не удалось.

Спасатели, водолазы МЧС Петербурга и Поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу