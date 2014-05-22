  1. Главная
Сегодня, 10:27
Со дна Фонтанки достали упавший кроссовер Porsche

В салоне находились мужчина и женщина.

Из реки Фонтанки в Петербурге извлекли упавший кроссовер Porsche Cayenne. ДТП случилось рано утром 3 октября, сообщили в МЧС России. 

Легковой автомобиль пробил ограждение набережной. В салоне находились мужчина и женщина, первый выбрался на берег самостоятельно, его госпитализировали в больницу. А девушку, к сожалению, спасти не удалось. 

Спасатели, водолазы МЧС Петербурга и Поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

