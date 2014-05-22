Момент падения Porsche в Фонтанку попал на видео

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опубликовали видео с камер наблюдения, на котором Porsche Cayenne падает в реку Фонтанку. Напомним, предположительно, нетрезвый водитель утром 3 октября влетел в ограждение, снес его и оказался в воде.

Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Пассажирка погибла на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти