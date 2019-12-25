  1. Главная
Возбуждено уголовное дело после падения Porsche в Фонтанку и гибели женщины
Возбуждено уголовное дело после падения Porsche в Фонтанку и гибели женщины

Пассажирка скончалась до прибытия медиков.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Porsche Cayenne, который устроил смертельное ДТП с падением машины в реку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 3 октября в Центральном районе мужчина, двигаясь по улице Чайковского, не справился с управлением и врезался в ограждение реки Фонтанки. В результате управлявший авто с признаками алкогольного опьянения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Пассажирка скончалась до прибытия медиков. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: кроссовер сбил 11-летнего школьника на самокате во дворе Юнтолово и скрылся. 

Фото: Piter.TV

