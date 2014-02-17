Кроссовер сбил 11-летнего школьника на самокате во дворе "Юнтолово" и скрылся

Очевидцы спасли ребёнка после наезда.

В Приморском районе Петербурга 1 октября вечером произошло ДТП с участием 11-летнего мальчика на самокате. Автомобиль марки кроссовер сбил ребёнка на территории жилого комплекса "Юнтолово" около 20:00, сообщает "Фонтанка".

Системы видеонаблюдения зафиксировали, что автомобиль двигался по дворовой территории в момент, когда ребёнок выехал на дорогу. После столкновения школьник отлетел на несколько метров, а на помощь ему немедленно пришли прохожие.

Свидетели утверждают, что в автомобиле находилась женщина с 17-летним сыном. Водитель не стал дожидаться приезда полиции и покинул место происшествия.

Пострадавший ребёнок получил травмы средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи школьника отпустили домой.

Фото: Piter.TV