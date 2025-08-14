В отношении нарушителя составлено 36 административных протоколов.

Байкеру из Кабардино-Балкарии грозит до 250 рублей штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в селе Аушигер автоинспекторы заметили мотоциклиста без номеров. Тот проигнорировал их требование об остановке для проверки документов и попытался скрыться. В общей сложности байкер 30 раз нарушил ПДД, выезжая на встречную полосу и создавая угрозу для других участников движения.

За рулем мотоцикла находился 19-летний житель села Бабугент. Его задержали полицейские, когда он бросил свой транспорт и попытался скрыться через частное домовладение. Отмечается, что у водителя не было прав на управление мотоциклом. В отношении нарушителя составлено 36 административных протоколов.

Видео: МВД по Кабардино-Балкарской республике