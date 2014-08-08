Житель Кемерова задержали за соучастие в хищении свыше 1,6 млн рублей у пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.
По данным следствия, мошенники звонили пожилым женщинам и под разными предлогами выманивали их личные данные, а затем запугивали якобы незаконными операциями с их счетами. Обманутые пенсионерки обналичивали сбережения и передавали их таксистами, которые не знали о том, с какой целью им надо передать деньги.
Украденные сбережения забирал 18-летний пособник аферистов. Его задержали при получении очередной партии денег. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции.
Видео: ГУВД Кемеровской области
