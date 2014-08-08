По данным следствия, мошенники запугивали пожилых женщин якобы незаконными операциями с их счетами.

Житель Кемерова задержали за соучастие в хищении свыше 1,6 млн рублей у пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, мошенники звонили пожилым женщинам и под разными предлогами выманивали их личные данные, а затем запугивали якобы незаконными операциями с их счетами. Обманутые пенсионерки обналичивали сбережения и передавали их таксистами, которые не знали о том, с какой целью им надо передать деньги.

Украденные сбережения забирал 18-летний пособник аферистов. Его задержали при получении очередной партии денег. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Видео: ГУВД Кемеровской области