Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали проникающее огнестрельное ранение брюшной полости.

Во Всеволожском районе полицейские по горячим следам задержали стрелявшего в собутыльника. Инцидент произошел 13 марта в 23:49 у дома №2 по улице Кривое Озеро в Токсово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Очевидцы обратились в полицию. Спустя 4 минуты на место конфликта прибыли правоохранители. Они задержали двух безработных местных жителей в возрасте 43 и 36 лет. В ходе допроса выяснилось, что около 23:40 в результате внезапно возникшего конфликта после совместного распития алкогольных напитков третий участник застолья, 47-летний, получил в живот заряд из охотничьего ружья "Бекас". Стражи порядка установили, что оружие принадлежит одному из подозреваемых.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали проникающее огнестрельное ранение брюшной полости. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

У злоумышленников изъяли ружье. Мужчин доставили в в отдел полиции для разбирательства.

На данным момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv