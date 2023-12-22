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Петербурженка нашла друга в луже крови на полу в квартире
Сегодня, 11:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка нашла друга в луже крови на полу в квартире

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Погибшего направили в морг для установления причины смерти.

Петербурженка нашла на полу в квартире по Народной улице в луже крови своего 38-летнего друга. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 13 марта женщина позвонила в экстренные службы. Она сообщила, что приехала забрать вещи в квартиру дома № 87 по Народной улице. Войдя в комнату, она увидела на полу тело друга с пробитой головой. 

Прибывшие медики констатировали, что мужчина мёртв. У него на затылке увидели большую рану. Погибшего направили в морг для установления причины смерти.

Ранее петербуржец получил 10 лет "строгача" за убийство сожителя матери соляной лампой.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)

Теги: народная улица, тело, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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