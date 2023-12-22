Петербуржец получил 10 лет "строгача" за убийство сожителя матери соляной лампой

Подсудимый на судебном заседании свою вину не признал, указав, что он наносил удары, обороняясь от потерпевшего.

Петербуржец проведёт 10 лет в колонии за убийство сожителя матери соляной лампой. Подробности сообщила прокуратура Центрального района.

Суд установил, что в период с 14 по 15 ноября 2021 года в квартире дома по Суворовскому проспекту обвиняемый К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс 51-летнему сожителю матери не менее 17 ударов по голове и различным частям тела соляной лампой весом около 1,5 кг. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

Подсудимый на судебном заседании свою вину не признал, указав, что он наносил удары, обороняясь от потерпевшего.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины летом 2023 года.

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