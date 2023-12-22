В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины летом 2023 года

Мужчина ушел на рыбалку, но так и не вернулся.

Полицейские Всеволожского района задержали подозреваемого в убийстве мужчины, совершенном летом 2023 года. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 июня 2023 года в полицию обратилась 57-летняя жительница Всеволожского района. Она сообщила, что 6 мая 2023 года её муж ушел на рыбалку и не вернулся. Полицейскими 12 марта 2024 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

У дома 115 по Колтушскому шоссе 12 марта по подозрению в причастности к убийству пропавшего мужчины задержан 63-летний инженер. В ходе обыска по месту работы задержанного обнаружена и изъята рабочая одежда со следами крови. Приняты меры к установлению местонахождения останков погибшего. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства.

Ранее в Петербурге задержали ещё пятерых участников банды из 90-х, причастных к убийству.

Фото: Piter.tv