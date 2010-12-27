Григорий Слабиков арестован: он обвиняется в хищении 4,7 млрд рублей

Руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков арестован в Петербурге. Он обвиняется в хищении 4,7 млрд рублей.

В Петербурге арестовали руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Он обвиняется в хищении 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сегодня, 11 мая, в Петербурге судья Дзержинского районного суда Владимир Васюков огласил постановление о заключении Слабикова под стражу до 9 июля (на 2 месяца).

Напомним, что в 2011 году глава ведомства поспособствовал вступлению в СРО строительных компаний "Стандарт-Проект", "Стандарт-Изыскания" и "Строительный ресурс", подозреваемых в хищении денег. Тогда следствие установило, что с 2012 по 2016 году из компенсационного фонда СРО начали регулярно выводиться деньги на расчетный счет АО "УК "Норд-Вест Капитал". Всего на счет организации было перечислено 4 млрд рублей. Спустя время деньги исчезли в неизвестном направлении.

По версии следствия, Слабикову перечислялись 20-25 % преступного дохода, общая сумма хищений оценивается в 4,7 млрд рублей. Вину в мошенничестве чиновник не признал, уточнив, что подтверждает ряд незначительных обстоятельств, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Я не участвовал в хищениях и вознаграждений не получал. Заявил Слабиков

Слабиков решил, что постановление суда неверно, и он мог бы содержаться под домашним арестом в квартире на Крестовском острове. Там и в банковских ячейках изъято более 1 млрд рублей, килограммы ювелирных изделий и 40 дорогих мужских часов.

Фото: Piter.TV