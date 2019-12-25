ЕС изучает возможность приема бегущих из Афганистана экс-работников своих миссий

Набила Массрали рассказала, что решение должны принимать страны-участницы ЕС.

Евросоюз изучает возможность приема бегущих из Афганистана экс-работников своих дипломатических миссий. Такое заявление во время брифинга с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали. По данным спикера, сейчас ЕС изучает возможность предоставлению политического убежища бывшим работникам своих представительств на Ближнем Востоке. Многие из них опасаются репрессий со стороны "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Многие афганцы, работавшие как местные технические сотрудники в представительствах ЕС в Кабуле, начали запрашивать международной защиты, опасаясь репрессий со стороны движения "Талибан". ЕС очень серьезно относится к вопросам безопасности. Набила Массрали, официальный представитель ЕК

Напомним, что 10 августа августа Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды написали письмо в Еврокомиссию. Страны ЕС призвали исполнительную власть Евросоюза не включать Афганистан в перечень опасных государств. Это заставило бы их автоматически начать предоставлять временное убежище всем беглецам оттуда.

СМИ: власти афганской провинции Фарах сдались талибам.

Фото: European Commission