Двое детей провалились под лед Дудергофского канала

Их смогли достать до приезда спасателей.

В понедельник, 6 января, в Петербурге, около проспекта Героев, 32, на акватории Дудергофского канала двое детей провалились под лед. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Несовершеннолетних удалось извлечь из ледяной воды до приезда МЧС прохожими. По предварительной информации, медицинская помощь им не потребовалась.

C 15 ноября 2019, в целях обеспечения безопасности граждан, в Петербурге действует запрет выхода на лед. Нарушителей ждет штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что после самой холодной ночи за эту зиму, в Петербург опять приходит тепло. Максимальная температура на сегодня +2 градуса. В среднем столбик термометра будет держатся на нулевой отметке.

Фото: pixabay.com