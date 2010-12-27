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Петербуржцам запретили выходить на лед до 15 января
Сегодня, 6:36
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Alena_Zinovieva

Петербуржцам запретили выходить на лед до 15 января

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Нарушителей ждет штраф в размере 5 тысяч рублей.

В Петербурге с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года ввели запрет на выход на лед. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Такой период запрета установили на основе прогнозов синоптиков. В ведомстве напомнили, что нахождение на льду в это время связано со смертельным риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых.

Специалисты комитета будут проводить рейды и проверять потенциально опасные места. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за выход на лед в запрещенный период составляет 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в четверг в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем.

Фото: pixabay.com

Теги: запрет, комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности, лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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