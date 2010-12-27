В четверг в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем

В Северную столицу вернулась плюсовая температура.

В четверг в Петербурге синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим дождем и мокрым снегом.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 28 ноября температура воздуха днем поднимется до +1...+3 градусов. Южный ветер ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/c, а днем достигнет порывов до 12 м/c. Атмосферное давление будет понижаться.

В МЧС по Петербурге предупредили о том, что на дорогах местами возможна гололедица.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборгском районе проезжую часть затопило кипятком.

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