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В Выборгском районе очередной прорыв. Проезжую часть  затопило кипятком 

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О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 27 ноября, в Выборгском районе произошел очередной прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на пересечении Тореза и Есенина. 

"С легким паром! Зато в баньку не надо ехать",

—шутят горожане.

По словам очевидцев, никто не пострадал. На месте работают аварийные службы. Отмечается, что дрогу перекрыли в обе стороны, проезжая часть затоплена. Также горожане сообщили, что на этом участке наблюдается огромная пробка. 

Ранее мы сообщали о том, что в Девяткино снова пропала вода. Местные жители негодуют.

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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