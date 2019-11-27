В Выборгском районе очередной прорыв. Проезжую часть  затопило кипятком 

О пострадавших пока никакой информации нет.

В среду, 27 ноября, в Выборгском районе произошел очередной прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на пересечении Тореза и Есенина.

"С легким паром! Зато в баньку не надо ехать", —шутят горожане.

По словам очевидцев, никто не пострадал. На месте работают аварийные службы. Отмечается, что дрогу перекрыли в обе стороны, проезжая часть затоплена. Также горожане сообщили, что на этом участке наблюдается огромная пробка.

Ранее мы сообщали о том, что в Девяткино снова пропала вода. Местные жители негодуют.

Видео:Piter.TV