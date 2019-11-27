В Выборгском районе очередной прорыв. Проезжую часть  затопило кипятком 

В среду, 27 ноября, в Выборгском районе произошел очередной прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Авария произошла на пересечении Тореза и Есенина.
"С легким паром! Зато в баньку не надо ехать",
—шутят горожане.
По словам очевидцев, никто не пострадал. На месте работают аварийные службы. Отмечается, что дрогу перекрыли в обе стороны, проезжая часть затоплена. Также горожане сообщили, что на этом участке наблюдается огромная пробка.
Ранее мы сообщали о том, что в Девяткино снова пропала вода. Местные жители негодуют.
Видео:Piter.TV
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