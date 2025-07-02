Супруг петербурженки, пострадавшей на перевале Караджаш, прокомментировал ситуацию

Мужчина уточнил, что в момент несчастья он не имел возможности оперативно оказать поддержку супруге, поскольку находился вдали от нее.

Группа подразделений МЧС провела операцию по эвакуации потерпевшей падение альпинистки из Санкт-Петербурга с высоты более 100 м на перевале Караджаш в республике Карачаево-Черкесия. Эту историю поведал супруг пострадавшей, Антон Цыплашов.

Мужчина уточнил, что в момент несчастья он не имел возможности оперативно оказать поддержку супруге, поскольку находился вдали от нее. Через некоторое время женщина получила первую помощь от другого участника экспедиции.

Вскоре после случившегося на место прибыли профессиональные спасатели.

Антон отметил масштабность операции:

Если я не ошибаюсь, там было несколько отрядов. Нас спускало такое большое количество людей. Парни вообще молодцы. И морально, и физически помогали. Они очень быстро добрались. Антон Цыплашов, супруг пострадавшей

Теперь жена Антона проходит лечение в Республиканской клинической больнице города Черкесска.

Видео: ГУ МЧС РФ по КЧР